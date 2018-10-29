Москва, 29 октября. Дата визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию пока не определена, сообщил в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конкретики по дате — срокам пока нет», — сказал он, комментируя подготовку к визиту.

Ранее Песков сообщал, что местом встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына может стать несколько российских городов. В настоящее время продолжается согласование графиков лидеров. Планируется, что визит должен состояться до конца года.

В середине октября Кремль подтвердил информацию СМИ о возможном визите Ким Чен Ына в Россию. Как уточнял Песков, северокорейский лидер получил соответствующее приглашение российской стороны.