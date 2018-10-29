Самая нищая страна Европы: данные МВФ напугали украинских журналистов

Киев, 29 октября. Украина на фоне других европейских стран выглядит изгоем: ВВП страны на душу населения ниже, чем у Гондураса, пишет киевский журнал «Фокус» со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

«В целом, на фоне европейских стран Украина выглядит изгоем», — говорится в статье «Сети бедности».

Журналистов «Фокуса» напугали данные МВФ, согласно которым Украина уже не сможет догнать даже республику Косово. Уровень ВВП страны сопоставим с наименее развитыми постсоветскими странами.

Аудитор Шамиль Мусаев утешает, что прогноз МВФ не окончательный, Украина способна продвинуться на две позиции вверх и обогнать Гондурас. При этом эксперт заключил, что в настоящее время Украина отстает от Европы в десять раз.

Отмечается, что, согласно последнему отчету Международного валютного фонда в минувшем году ВВП Украины в пересчете на душу населения составил 2,26 тыс. долларов. Украина заняла 134 место в списке стран по уровню ВВП, став самой нищей страной Европы.

Напомним, МВФ и Евросоюз являются главными кредиторами Украины. Жесткие условия, поставленные перед Киевом, и неграмотная политика властей практически уничтожили весь внутренний рынок в стране. В настоящий момент долг Украины перед МВФ составляет 12,1 млрд долларов, при этом валютные резервы страны не превышают 9,7 млрд долларов.

Таким образом, после госпереворота 2014 года и прихода к власти нелегитимных элит страна попала в долговую яму. В 2019 году Киев потратит 40% госбюджета на выплату долгов перед МВФ. Для сравнения, в период президентства Виктора Януковича Киев тратил 10% на выплату долгов. Кроме того, МВФ заставляет Киев ухудшать положение граждан, повышая цены на газ для населения.