В Сбербанке объяснили, как отразится на клиентах утечка данных сотрудников в Сеть

Москва, 29 октября. Адресная книга сотрудников Сбербанка, утекшая в Сеть, не представляет угрозы для клиентов и автоматизированных систем кредитной организации. Об этом заявили в Сбербанке.

«Банку о факте публикации части адресной книги наших сотрудников известно. Эта информация не представляет никакой угрозы», — заявили в Сбербанке.

В беседе с РИА Новости представители банка сообщили, что адресная книга находится в открытом доступе, и не несет никакой угрозы раскрытия персональных данных.

Напомним, в четверг в Сети появилась база данных, содержащая 421,7 тысяч записей о сотрудников Сбербанка. В ней содержались логины для входа в операционную систему банка, имена сотрудников, а также их электронные адреса. Неизвестный пользователь выложил данные бесплатно.

К настоящему момент файл базы данных недоступен.