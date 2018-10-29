Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Сбербанке объяснили, как отразится на клиентах утечка данных сотрудников в Сеть

60
0 Оставить комментарий

В Сбербанке объяснили, как отразится на клиентах утечка данных сотрудников в Сеть

Москва, 29 октября. Адресная книга сотрудников Сбербанка, утекшая в Сеть, не представляет угрозы для клиентов и автоматизированных систем кредитной организации. Об этом заявили в Сбербанке.

«Банку о факте публикации части адресной книги наших сотрудников известно. Эта информация не представляет никакой угрозы», — заявили в Сбербанке.

В беседе с РИА Новости представители банка сообщили, что адресная книга находится в открытом доступе, и не несет никакой угрозы раскрытия персональных данных.

Напомним, в четверг в Сети появилась база данных, содержащая 421,7 тысяч записей о сотрудников Сбербанка. В ней содержались логины для входа в операционную систему банка, имена сотрудников, а также их электронные адреса. Неизвестный пользователь выложил данные бесплатно.

К настоящему момент файл базы данных недоступен.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое