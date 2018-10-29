Сирия: РФ зафиксировала два нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Хама

Москва, 29 октября. Два случая нарушения перемирия было зафиксировано российскими наблюдателями за минувшие сутки в Сирии, о чем сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ о соблюдении режима боевых действий.

Согласно приведенным данным, наблюдатели РФ зафиксировали два случая стрельбы в провинциях Алеппо (1) и Хама (1). Турецкая часть представительства совместной российско-турецкой комиссии не выявила нарушений.

В Минобороны также указали на уменьшение числа нарушений со стороны боевиком из Идлибской зоны деэскалации.

Напомним, ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований на протяжении минувших суток обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия и Хама.