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Сирия: РФ зафиксировала два нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Хама

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Сирия: РФ зафиксировала два нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Хама

Москва, 29 октября. Два случая нарушения перемирия было зафиксировано российскими наблюдателями за минувшие сутки в Сирии, о чем сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ о соблюдении режима боевых действий.

Согласно приведенным данным, наблюдатели РФ зафиксировали два случая стрельбы в провинциях Алеппо (1) и Хама (1). Турецкая часть представительства совместной российско-турецкой комиссии не выявила нарушений.

В Минобороны также указали на уменьшение числа нарушений со стороны боевиком из Идлибской зоны деэскалации.

Напомним, ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований на протяжении минувших суток обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия и Хама.

Автор: Алексей Громов
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