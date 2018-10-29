Два десятка сотрудников Минфина Индонезии погибли при крушении Boeing-737



Джакарта, 29 октября. В разбившемся Boeing-737 находились 20 чиновников Минфина Индонезии. Об этом журналистам сообщил представитель ведомства страны Нуфранса Вира Сакти.

По его словам, на борту воздушного судна были также сотрудники Службы по госактивам и аукционам и Службы государственного казначейства, пишет Jakarta Post.



Как сообщала ранее «Газета.ру», лайнер следовал из Джакарты на остров Суматра. Он вылет из аэропорта столицы Индонезии в 06.20 и уже в 06.33 по местному времени исчез с радаров. Всего на борту находился 181 пассажир и четыре члена экипажа.

Ранее в Ростуризме сообщили, что не получали данных о том, что на борту самолета авиакомпании Lion Air, были россияне.