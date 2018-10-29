Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Два десятка сотрудников Минфина Индонезии погибли при крушении Boeing-737

58
0 Оставить комментарий

Два десятка сотрудников Минфина Индонезии погибли при крушении Boeing-737
Джакарта, 29 октября. В разбившемся Boeing-737 находились 20 чиновников Минфина Индонезии. Об этом  журналистам сообщил представитель ведомства страны Нуфранса Вира Сакти.

По его словам, на борту воздушного судна были также сотрудники Службы по госактивам и аукционам и Службы государственного казначейства, пишет Jakarta Post.

Как сообщала ранее «Газета.ру», лайнер следовал из Джакарты на остров Суматра. Он вылет из аэропорта столицы Индонезии в 06.20 и уже в 06.33 по местному времени исчез с радаров. Всего на борту находился 181 пассажир и четыре члена экипажа.

Ранее в Ростуризме сообщили, что не получали данных о том, что на борту самолета авиакомпании Lion Air, были россияне.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое