Сирия: МИД РФ заявил об отсутствии планов по встречам «Астаны» и «малой» группы

Москва, 29 октября. Контакты между астанинским форматом, который включает Россию, Иран и Турцию, а также «малой» группой, состоящей из Великобритании, ФРГ, Иордании, Саудовской Аравии, США и Франции, по Сирии пока не планируются. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

По его словам, отдельные страны объединений делятся мнениями по различным аспектам урегулирования ситуации в Сирии. Дипломат уточнил, что Россия имеет постоянные контакты с членами «малой» группы по Сирии. При этом он подчеркнул, что на данный момент «формализованных контактов между двумя объединениями не планируется».

Как пишет ТАСС, по мнению Вершинина, обмен мнениями на саммите в Стамбуле был очень важен. Напомним, 27 октября стороны обсудили перспективы объединения усилий и восстановления инфраструктуры в САР.