На Кубани задержан директор шапито, где львица напала на ребенка
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Москва, 29 октября. На Кубани задержан директор шапито, в котором львица напала на трехлетнюю девочку. Об этом сообщается в понедельник на сайте СК РФ.
«В рамках расследования задержан 51-летний директор передвижного цирка», — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о заключении директора цирка под стражу. Сотрудники СК РФ изучают бумаги, изъятые у мужчины. Они выясняют, располагал ли он необходимыми документами для осуществления своей деятельности.
Трагедия произошла в воскресенье, 28 октября, в селе Успенское в Краснодарском крае. Во время представления львица через ограждение набросилась на трехлетнюю девочку, которая сидела в первом ряду. Ребенок с рваными ранами лица был доставлен в реанимацию.