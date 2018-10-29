Названа дата второго тура президентских выборов в Грузии

Москва, 29 октября. Второй тур президентских выборов в Грузии пройдет до 2 декабря. Об этом в понедельник сообщила глава ЦИК Грузии Тамара Жвания.

«Необходимо пройти ряд процедур. Крайняя дата проведения второго тура выборов — 2 декабря», — сказала она.

Жвания уточнила, что второй тур должен быть проведен в течение двух недель после того, как будут объявлены окончательные результаты первого тура.

Первый тур выборов президента Грузии состоялся в воскресенье, 28 октября. В нем приняли участие 25 кандидатов. После обработки почти 100% бюллетеней с результатом 38,63% голосов лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, следом идет представитель бывшей правящей партии страны «Единое национальное движение» Григол Вашадзе (37,74%).

Ранее глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что президент страны определится по итогам второго тура голосования.