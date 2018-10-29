Игра в кошки-мышки: эксперты рассказали, сколько США тратят денег на «продвижение демократии» в России

Государственный департамент Соединенных Штатов ежегодно тратит 20 миллионов долларов на «продвижение демократии» в Российской Федерации, с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Госдепартаменту не просто предлагается, а приказано тратить 20 миллионов долларов в год для того, чтобы продвигать демократию в России, включая финансирование российских НПО», — заявил Сергей Лавров.

Глава министерства иностранных дел, помимо всего прочего, добавил, что американские дипломаты неоднократно были замечены на оппозиционных мероприятиях, где иногда выступили «с лозунгами смены режима». В настоящий момент, подчеркнул Лавров, дипломатическое ведомство проверяет все организации, которые получали финансирование по этому закону.

Инструмент вмешательства

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что озвученная Сергеем Лавровым цифра в 20 млн долларов не отражает и малой доли «затрат» США на продвижение своих интересов в России. Финансовая поддержка НКО и политических активистов, о которой упомянул Лавров — это лишь один из инструментов вмешательства.

«Санкции, инвестиции в покупку элит через вовлечение в приверженность американским стандартам жизни, лоббирование через органы власти выгодных законов, работа с руководством банков и крупных корпораций, игра в кошки-мышки с российской элитой — все это стратегия завоевания России западной цивилизацией. Даже массовые акции — это всего лишь один из инструментов воздействия», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, сейчас Россия переживает сложный период, когда под соусом технологической революции нам ставят ультиматум — либо примите ценности западного мира, либо вы не выживете в конкурентной борьбе. При этом точно так же совершающий технологический рывок Китай не отдает своего суверенитета ни пяди. Просто потому, что давно создал собственный контур социально-значимых технологий, таких как социальные сети.

«Ключевые инвестиции США по борьбе с Россией — это инвестиции в культуру и общественные привычки, в разрушение ключевых смыслов, на которых держится русская цивилизация. Лавров сильно занижает объемы угроз», — заключил Игорь Рябов.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Андрей Рязанцев прокомментировал ФАН заявление Лаврова.

«На фоне информации о наращивании вооруженной группировки НАТО у российских границ, роста военных расходов стран альянса, рекордного бюджета Пентагона на 2018 год и выходе Соединенных Штатов из ДРСМД почти никому уже нет дела до финансирования американским правительством российских некоммерческих организаций. Об этом не вспоминали ни в период истерии американских СМИ о вмешательстве России в американские выборы, ни в период критики американского президента за мнимые связи с Россией.