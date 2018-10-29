Песков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа в Париже

Москва, 29 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о начале подготовки встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Париже.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что деталей по данному вопросу пока нет: «Подготовка только началась».

«Конкретики о формате пока нет», — добавил он.

Как сообщалось ранее,в Париже Путин и Трамп примут участие в торжественных мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны 11 ноября.

23 октября российский президент провел встречу с помощником Трампа Джоном Болтоном в Кремле, по итогам которой заявил, что, по его мнению, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом США, прежде всего, на полях международных мероприятий.