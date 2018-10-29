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Москалькова рассказала о переговорах по «Норду» с омбудсменом Украины

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Москалькова рассказала о переговорах по «Норду» с омбудсменом Украины

Симферополь, 29 октября. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с украинской коллегой Людмилой Денисовой о возвращении российских рыбаков с судна «Норд» не дали результата.

Москалькова подчеркнула, что Украина постоянно политизирует этот вопрос. Российский омбудсмен напомнила, что экипаж «Норда» находится на Украине с марта. Киев не опускает моряков домой.

«Переговоры с Денисовой, моей коллегой, к сожалению, не дали никаких результатов, поскольку этот вопрос постоянно политизируется», — заявила Москалькова в беседе с РИА Новости.

Москалькова подчеркнула, что власти Украины, а также украинское общество должно расценивать ситуацию, как грубое нарушение международных норм и прав человека.

Напомним, что власти Украины задержали российское судно «Норд» 25 марта в Азовском море. В отношении капитана возбудили уголовное дело по статье за «нарушение порядка въезда на временно неподконтрольную территорию Украины». Все задержанные — граждане России, однако Киев считает их украинцами.

Автор: Денис Коробейников
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