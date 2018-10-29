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Ростуризм не получал данных о россиянах на упавшем в Индонезии Boeing-737

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Ростуризм не получал данных о россиянах на упавшем в Индонезии Boeing-737

Москва, 29 октября. Ростуризм пока не получал информации о наличии российских туристов на борту упавшего в Индонезии Boeing-737 MAX авиакомпании Lion Air. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром министерства иностранных дел. Как пишет РИА Новости, информации о том, что на борту разбившегося около острова Ява лайнера были российские граждане, пока не поступало.

Напомним, борт Boeing-737 MAX индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air летел из столицы страны – Джакарты – на Суматру. Через 13 минут после взлета он упал в море. Ранее в авиакомпании рассказали, что воздушное судно имело технические неполадки во время предыдущего полета, но они были устранены. При этом самолет эксплуатируется только с августа 2018 года.

На борту находились 185 человек.

Ростуризм не получал данных о россиянах на упавшем в Индонезии Boeing-737

Автор: Алия Садыкова
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