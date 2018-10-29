В Словакии назвали «юридической ошибкой» украинский Крым

Москва, 29 октября. Крым исторически и юридически всегда был частью России. Украинский Крым – «юридическая ошибка» середины 20-го века, из-за которой полуостров вошел в состав УССР, считает бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

«Чей? Ну, российский, конечно. Российский, потому что исторически принадлежал России – не буду говорить о тех юридических ошибках, которые были осуществлены, когда Крым вошел в Украину», — заявил Чарногурский в эфире телеканала «Россия 1».

Чарногурский отметил, что большая часть населения полуострова чувствует себя русскими, референдум о присоединение Крыма к России лишь продемонстрировал волю жителей полуострова.

Кроме того, бывший премьер Словакии призвал европейские страны, выступающие против продления санкций ЕС, объединиться и высказать свою позицию. По словам Чарногурского, Словакия, Венгрия, Чехия, Кипр, теперь Италия и даже Австрия выступают против антироссийских санкций, странам нужно заявить об этом еще до голосования в ЕС о продлении ограничений.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За присоединение полуострова к России выступили 96% избирателей. Киев до сих пор отрицает результаты волеизъявления жителей Крыма и считает полуостров территорией Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».

Жители Крыма оценили изменения, произошедшие с момента вхождения в состав России. По словам заместителя главы администрации Судака Эйваза Умерова, отношение России и Украины к Крыму разительно отличается. В составе Украины крымчане чувствовали себя «изгоями или пасынками», сейчас же Крым «вернулся в семью».