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Милонов предложил открыть в Госдуме киоск с шавермой и поваром из Сирии

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Милонов предложил открыть в Госдуме киоск с шавермой и поваром из Сирии

Москва, 29 октября. В здании Государственной думы в Москве необходимо начать продавать шаверму, готовить которую должен гражданин Сирии, либо кавказец, считает депутат ГД от партии «Единая Россия» Виталий Милонов.

«Уже невозможно на улицу бегать, особенно зимой,  — пожаловался чиновник.  — Поставить хороший вертел с мясом, повара выписать из Сирии или из какой-нибудь кавказской республики».

По его мнению, депутаты будут выстраиваться в большую очередь за ближневосточным блюдом. Из-за этого, уверен Милонов, депутаты не будут ходить в рестораны.

Говоря о ценах на шаверму для депутатов, Милонов отметил, что она должна стоить в пределах 250-300 рублей.

Милонов предложил открыть в Госдуме киоск с шавермой и поваром из Сирии

Напомним, ранее Милонов обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой сохранить точки продажи шавермы возле метрополитена.

Автор: Тимур Румянцев
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