Путин поздравил Эрдогана с 95-летием провозглашения Турецкой Республики
Москва, 29 октября. Российская Федерация и Турция успешно развивают сотрудничество, плодотворно взаимодействуют в решении международных вопросов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в поздравлении турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 95-й годовщины провозглашения Турецкой Республики.
«Уже в первые годы существования Турецкой Республики были заложены основы дружественных, добрососедских отношений между нашими государствами», — следует из соответствующей телеграммы главы РФ.
Российский президент подчеркнул важность того, что две державы на сегодняшний день удачно развивают конструктивное сотрудничество во всех отраслях, а также эффективно взаимодействуют в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня.