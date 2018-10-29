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Путин поздравил Эрдогана с 95-летием провозглашения Турецкой Республики

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Путин поздравил Эрдогана с 95-летием провозглашения Турецкой Республики

Москва, 29 октября. Российская Федерация и Турция успешно развивают сотрудничество, плодотворно взаимодействуют в решении международных вопросов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в поздравлении турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 95-й годовщины провозглашения Турецкой Республики.

«Уже в первые годы существования Турецкой Республики были заложены основы дружественных, добрососедских отношений между нашими государствами», — следует из соответствующей телеграммы главы РФ.

Российский президент подчеркнул важность того, что две державы на сегодняшний день удачно развивают конструктивное сотрудничество во всех отраслях, а также эффективно взаимодействуют в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня.

Автор: Алексей Громов
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