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Новые фотографии минивэна Aurus Arsenal появились в Сети

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Новые фотографии минивэна Aurus Arsenal появились в Сети

Москва, 29 октября. В Сети появились новые фотографии минивэна Aurus Arsenal, разработанного в рамках проекта «Кортеж».

Снимок автомобиля в своем Instagram разместил один из жителей Москвы. Своими габаритами машина поразила очевидца.

«Увы, снимал через стекло, качество никакое. Но отчетливо видно, какая это громадина. Мощные стойки, хороший дорожный просвет», — заметил он.

Официальной презентации минивэна Aurus Arsenal пока не было. В конце лета в рамках Московского автосалона публике представили только седан Aurus Senat и его удлиненную версию Aurus Senat Limousine. Продажи автомобилей Aurus начнутся в январе 2019 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Pavel Fedorov (@vorodef)

Ранее сообщалось, что автомобильный двигатель президентского «Кортежа» преобразуют в авиационный. Соответствующие научно-исследовательские работы уже начались.

Автомобили проекта «Кортеж» были разработаны в институте НАМИ. Все машины получили 4,4-литровый двигатель мощностью 598 лошадиных сил. Линейка включает в себя седан, лимузин, микроавтобус Arsenal и внедорожник Komendant.

Автор: Василий Котов
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