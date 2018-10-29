В Госдуме отреагировали на слова премьера Чехии, отказавшегося признать «российскую угрозу»

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что не видит в российской стороне угрозы и выступил за нормализацию отношений между двумя государствами.

«Я не воспринимаю Россию как угрозу. С ней необходимо вести активный диалог, в том числе по ситуации в Сирии. Думаю, что Европа проявляла себя слишком мало в развитии событий в этой стране, проспала ситуацию. Мы весьма заинтересованы в том, чтобы в Сирии воцарились покой и порядок, а ее граждане могли вернуться домой, это во многом повлияло бы и на миграционную проблему Европы», — сказал чешский политик.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей оценил высказывание Бабиша. По словам отечественного парламентария, Чехия занимает здравую позицию по отношению к нашей стране, что позитивно сказывается на международных отношениях.

«Это — обоснованная, взвешенная и грамотная позиция. Бабиш подтвердил то, что есть на самом деле», — констатировал член нижней палаты парламента.

Вместе с тем он напомнил, что многие страны проводят объективно недружественную политику по отношению к РФ. В частности, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в ходе Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum) заявил, что Запад должен объединиться против России. По мнению депутата Госдумы, подобная агрессивная антироссийская риторика говорит о том, что Польша страдает от комплекса неполноценности, поскольку обязана Российской Федерации.

«У Польши есть некие имперские амбиции, она хотела бы занять позицию Германии в Европе. Конечно, она пытается выслужиться перед Соединенными Штатами Америки, показать им, что она — их самый отчаянный партнер, настроенный против России. У Польши есть некая обида — она находилась в составе Российской империи. Варшава понимает, что ее территория когда-то была освобождена советской армией, и у нее есть некий комплекс неполноценности», — заключил Александр Шерин.

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что диалог с российской стороной необходимо продолжать.

«Мы не обязаны соглашаться с Россией, но мы должны с ней разговаривать», — сказал глава чешского государства.

Также Земан выразил уверенность в том, что нельзя допускать того, чтобы отношения между Прагой и Москвой зашли в тупик.