Тысячи аккумуляторов для РФ: в Киеве рассказали, как Порошенко «помогал» строить Крымский мост

Киев, 29 октября. Глава Украины Петр Порошенко заработал миллионы гривен на строительстве Крымского моста. Об этом пишет издание «ПолитНавигатор» со ссылкой на канал «StopPoroshenko» в социальных сетях.

По имеющимся данным, украинские предприятия «ИСТА» и «Энергоавтоматика», входящие в структуру государственной корпорации «Укрпроминвест», которая принадлежит Порошенко, обеспечивали аккумуляторами всю строительную технику при возведении Крымского моста. Таким образом, в Киеве считают, что Порошенко «помогал» строить Крымский мост.

«Украинская компания «ИСТА» осуществила более 50 поставок аккумуляторов в Россию. Украинская компания «Энергоавтоматика» осуществила 117 поставок», — следует из сообщения.

Уточняется, что в РФ было поставлено «тысячи аккумуляторов».

Напомним, 15 мая 2018 года российский лидер Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Глава РФ за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков фур, которые протестировали конструкцию на прочность. Автомобильное движение по мосту стартовало 16 мая. Железнодорожное движение по мосту откроется в 2019 году.

Крым стал частью Российской Федерации после проведенного в регионе референдума, на котором более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» российский президент подчеркнул, что РФ «не схапала» Крым, а жители полуострова сами пришли и проголосовал за то, чтобы жить демократично вместе с Россией.

Ранее Владимир Путин заявлял, что тема Крыма закрыта «окончательно».