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Стали известны подробности нападения львицы на ребенка в цирке на Кубани

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Стали известны подробности нападения львицы на ребенка в цирке на Кубани

Краснодар, 29 октября. Следственное управления СК РФ по Краснодарскому краю возбудило дело по факту причинения львицей телесных повреждений трехлетней девочке во время выступления в цирка «Шапито» в селе Успенское.

Произошедшее классифицировали по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее появлялась информация о том, что львица покусала ребенка, в результате чего малышка с рваными ранами лица и и другими тяжелыми повреждениями попала в реанимацию. Однако заместитель главы района Татьяна Никифорова заявила РИА Новости, что львица не кусала девочку, а ударила лапой.

Как отмечает «Свободная пресса», известно, что во время выступления девочка сидела в первом ряду. При этом, по данным «Ридуса», в произошедшем может быть виновата и мать девочки: она позволила ей подойти близко к арене и размахивать флажком. Уточняется, что у девочки укус на лице от уха до подбородка. Планируется ее перевод в Краснодар в Детскую краевую клиническую больницу.

Автор: Ярослава Замысловатова
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