National Interest обнаружил уязвимость американских баз перед ракетами РФ

Вашингтон, 29 октября. Военному ведомству Соединенных Штатов не стоит забывать о российских и китайских крылатых ракетах и беспилотниках, способных ликвидировать американские базы за рубежом. Об этом сообщает издание The National Interest.

По словам специалистов Центра стратегических и бюджетных оценок США, в Пентагоне после холодной войны сфокусировались на защите от баллистических ракет противника. Однако, согласно данным американского журнала, у РФ и КНР есть огромный арсенал управляемого оружия, которое представляет угрозу для баз Америки.

Эксперты сомневаются, что Агентству противоракетной обороны США хватит опыта и денег для создания системы, которая сможет защитить американские военные объекты вне государства «от массированного залпового огня», передает Пятый канал.

Так, в качестве возможных угроз военные специалисты назвали российские ракетные комплексы «Искандер» и гиперзвуковые комплексы «Кинжал».