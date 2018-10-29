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National Interest обнаружил уязвимость американских баз перед ракетами РФ

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National Interest обнаружил уязвимость американских баз перед ракетами РФ

Вашингтон, 29 октября. Военному ведомству Соединенных Штатов не стоит забывать о российских и китайских крылатых ракетах и беспилотниках, способных ликвидировать американские базы за рубежом. Об этом сообщает издание The National Interest.

По словам специалистов Центра стратегических и бюджетных оценок США, в Пентагоне после холодной войны сфокусировались на защите от баллистических ракет противника. Однако, согласно данным американского журнала, у РФ и КНР есть огромный арсенал управляемого оружия, которое представляет угрозу для баз Америки.

Эксперты сомневаются, что Агентству противоракетной обороны США хватит опыта и денег для создания системы, которая сможет защитить американские военные объекты вне государства «от массированного залпового огня», передает Пятый канал.

Так, в качестве возможных угроз военные специалисты назвали российские ракетные комплексы «Искандер» и гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

Автор: Алексей Громов
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