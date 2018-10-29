Японская ракета H-IIA F40 вывела на орбиту два научных спутника

Токио, 29 октября. Ракета-носитель H-IIA F40 с двумя спутниками стартовала с космодрома «Танэгасима» на Юго-Западе страны в понедельник. Прямую трансляцию запуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.

По данным агентства, один из спутников, выведенных на орбиту, предназначен для наблюдения за парниковыми газами, которые негативно влияют на климат на Земле. Спутник GOSAT-2 произведен японской компанией Mitsubishi Electric, его вес составляет 1,8 тонны.

Первый метеорологический спутник этой серии был запущен в 2009 году. Усовершенствованная версия будет находиться на орбите на расстоянии 613 километров от Земли. Апаарат будет фиксировать уровень углекислого газа, метана, озона и других веществ.

Второй спутник под названием KhalifaSat построен молодыми инженерами из ОАЭ. KhalifaSat предназначен для мониторинга и оценки климата, а также для обнаружения терпящих бедствие судов.