Все находившиеся на борту разбившегося в Индонезии Boeing-737 погибли

Москва, 29 октября. Никто не вышил после крушения в Индонезии лайнера Boeing-737 MAX, выполнявшего рейс из Джакарты на остров Суматра. Как сообщили в национальном агентстве страны по преодолению чрезвычайных ситуаций, спасатели обнаружили и эвакуировали тело одного погибшего пассажира.

«В результате крушения выживших нет», — сообщили в агентстве, передает РИА Новости.

Самолет принадлежал бюджетной авиакомпании Lion Air. В 2.20 по московскому времени Boeing вылетел из аэропорта столицы Индонезии. Уже в 2.33 он исчез с радаров. На борту воздушного судна находились 189 человек, в том числе два пилота и шесть членов экипажа. Посольство России в Индонезии отправило запрос властям, чтобы узнать, не было ли граждан РФ на борту.