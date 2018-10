Демократ-коррупционер может стать первым чернокожим губернатором Флориды

Ярким примером «американской мечты» сегодня является мэр столицы Флориды — города Таллахасси (третьего по количеству населения в штате) по имени Эндрю Гиллум. Сын простого водителя школьного автобуса сегодня заявляет о своих амбициях стать первым в истории черным губернатором Флориды (губернаторские выборы пройдут 6 ноября).

Американские избиратели все чаще и чаще слышат хвалебные речи о кандидате в губернаторы от видных членов Демократической партии. Недавно один из столпов американской «индустрии дезинформации» — медиагруппа CNN, получившая в Америке прозвище Fake News, включила цитату Гиллума в рекламу телеканала.

«Это CNN, а не Fox News (прореспубликанский канал. — Прим. ФАН) — тут тебе придется подкрепить слова фактами», — сказал Гиллум.

Поскольку Эндрю Гиллум отдает предпочтение фактам, не лишним будет упомянуть о расследовании в отношении него, которое проводит ФБР, а также обвинениях в нарушении профессиональной этики и коррупции. Стоить отметить, что большинство американских СМИ предпочитают об этих фактах просто молчать.

Поскольку Эндрю Гиллум по странному стечению обстоятельств постоянно оказывается в центре скандалов, журналисты информационного агентства USA Really подготовили полный список этических и коррупционных приключений кандидата от демократов.

Первое — отмывание денег через теневые фирмы. Средства, выделенные на аренду помещения для сомнительной PR-организации, были выделены из бюджета кампании Гиллума, а после возвращены ему в виде заработной платы. Упомянутая организация принадлежит Шерон Леттман-Хикс, человеку из ближайшего окружения Гиллума.

В июне корреспондент попросил менеджера кампании демократического кандидата Джеффа Бургана рассказать о работе Гиллума в P&P Communications, а также о том, кто является клиентами компании. В ответе менеджера явно недоставало деталей.

«P&P Communications — частная компания, которая занимается консалтингом, — объявил Бурган. — У меня нет списка клиентов для вас».

Глава компании госпожа Леттман-Хикс заявила в интервью газете Tallahassee Democrat, что у Гиллума был только один клиент — она сама. Она сообщила, что Гиллум дал ей несколько советов по стратегиям продвижения ключевых проектов, созданию коалиции и подбору клиентов. При этом Леттман-Хикс заплатила Гиллуму больше 70 000 долларов в прошлом году за столь ценные советы.

Сама пиар-компания P&P Communications действует в тени, у нее нет ни сайта, ни каких-либо известных клиентов — никого, кроме избирательной кампании Гиллума. Как ни странно, предыдущий работодатель Гиллума (до его деятельности в P&P Communications), компания People for the American Way — организация, которой также случилось арендовать помещение в том же здании 1550 на Мелвин-стрит в Таллахасси.

Но наличные деньги, уплывающие в карманы Гиллума через подозрительные организации по адресу 1550 Мелвин-стрит, выглядят бледно по сравнению с подозрительной деятельностью, происходящей в других местах в Таллахасси.

Компания 800 Gaines Street, LLC — казначей кампании Эндрю Гиллума Адам Кори в 2014 году был одним из нескольких инвесторов, совершивших сделку с городом Таллахасси, которую одобрил Гиллум в качестве мэра. Инвесторы купили в собственность недвижимость в городе — на которую, по их утверждению, никто больше не претендовал, за 225 000 долларов, а продали ее через три года за 525 000 долларов, более чем удвоив свои вложения (129% прибыли).

Ресторан Edison — в очередной раз близкий друг Гиллума, Адам Кори, оказался в центре скандала. Ресторан Edison существует лишь потому, что получил невероятные субсидии от города Таллахасси — по некоторым оценкам, до 2,1 миллиона долларов. Владельцы ресторана Edison, включая Кори, оказались в центре внимания коррупционного расследования ФБР, начатого в прошлом году.

Почувствовав вкус безнаказанности, Гиллум отправился в люкс-круиз в Коста-Рику вместе с Адамом Кори и другими приближенными, где остановился в шикарном отеле. Гиллум заявил СМИ и комиссии Флориды по этике, что он заплатил наличными за поездку и предложил в качестве «доказательства» снятые в банкомате наличные на сумму 400 долларов. Как отметил в своих публикациях журнал Politico, объяснения Гиллума создали гораздо больше вопросов, чем ответов.

Вишенкой на торте послужило заявление старого друга Гиллума, Адама Кори (а точнее его адвоката Криса Киза) журналу Politico о том, что Гиллум ничего не возместил Кори за ту поездку.

Очевидно, что один из них лжет о поездке. Тот факт, что в прошлом близкий друг Гиллума, Адам Кори, теперь открыто выступает против кандидата от демократов, дает основания предполагать, что в этом есть интересная динамика, связанная с работой ФБР.

В общем, ФБР продолжает «копать», как и журналисты USA Really. Очевидно, что у «прогрессивного» мэра есть реальный шанс нарваться; другое дело, что все это стало возможным только благодаря тому, что на сделку с правосудием готов пойти близкий друг и «кошелек» Гиллума.

Другой вопрос — не обвинят ли всех теперь в «нетолерантности»? Все-таки обижать черных в США сейчас не рекомендуется. Даже если они преступают закон…