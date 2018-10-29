Число пострадавших при наводнении на Кубани выросло до 304 человек

Краснодар, 29 октября. Число пострадавших в результате разгула стихии в Краснодарском крае превысило 300 человек. Об этом сообщают медицинские службы региона.

По словам медиков, к настоящему моменту пострадали 304 человека. 289 человек получили помощь амбулаторно, 14 — госпитализированы. Еще один пострадавший был отпущен домой после оказания помощи в больнице.

Напомним ,1,7 тысячи домой оказались в зоне подтопления в Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах Краснодарского края из-за обильных осадков. В Туапсе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за стихийного бедствия.