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Число пострадавших при наводнении на Кубани выросло до 304 человек

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Число пострадавших при наводнении на Кубани выросло до 304 человек

Краснодар, 29 октября. Число пострадавших в результате разгула стихии в Краснодарском крае превысило 300 человек. Об этом сообщают медицинские службы региона.

По словам медиков, к настоящему моменту пострадали 304 человека. 289 человек получили помощь амбулаторно, 14 — госпитализированы. Еще один пострадавший был отпущен домой после оказания помощи в больнице.

Напомним ,1,7 тысячи домой оказались в зоне подтопления в Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах Краснодарского края из-за обильных осадков. В Туапсе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за стихийного бедствия.

Автор: Алексей Громов
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