Lion Air заявила о технической проблеме на разбившемся Boeing-737

Джакарта, 29 октября. Упавший в море пассажирский самолет Boeing-737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air имел технические проблемы в предыдущем полете. Об этом рассказал управляющий директор авиакомпании.

Как пишет Reuters, неисправности были устранены в соответствии с регламентом. Ранее авиаперевозчик уточнил, что самолет был собран в 2018 году, а введен в эксплуатацию с 15 августа этого года.

Как говорилось в заявлении компании, у самолета не было неисправностей. В понедельник утром разбился самолет Boeing-737 Max 8 рейсом JT610.

Он пропал с радаров через 10 минут после вылета из Джакарты на Суматру, а упал через 13 минут после взлета. Воздушное судно нашли около острова Ява. На борту находились 185 человек, об их судьбе пока ничего неизвестно.

Посольство России в Индонезии отправило запрос властям, чтобы узнать, не было ли граждан РФ на борту.