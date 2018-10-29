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Lion Air заявила о технической проблеме на разбившемся Boeing-737

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Lion Air заявила о технической проблеме на разбившемся Boeing-737

Джакарта, 29 октября. Упавший в море пассажирский самолет Boeing-737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air имел технические проблемы в предыдущем полете. Об этом рассказал управляющий директор авиакомпании.

Как пишет Reuters, неисправности были устранены в соответствии с регламентом. Ранее авиаперевозчик уточнил, что самолет был собран в 2018 году, а введен в эксплуатацию с 15 августа этого года.

Как говорилось в заявлении компании, у самолета не было неисправностей. В понедельник утром разбился самолет Boeing-737 Max 8 рейсом JT610.

Он пропал с радаров через 10 минут после вылета из Джакарты на Суматру, а упал через 13 минут после взлета. Воздушное судно нашли около острова Ява. На борту находились 185 человек, об их судьбе пока ничего неизвестно.

Посольство России в Индонезии отправило запрос властям, чтобы узнать, не было ли граждан РФ на борту. 

Lion Air заявила о технической проблеме на разбившемся Boeing-737

 

Автор: Алия Садыкова
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