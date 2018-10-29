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СКР завел дело о халатности на чиновников Кубани, допустивших гибель людей во время наводнения

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СКР завел дело о халатности на чиновников Кубани, допустивших гибель людей во время наводнения

Москва, 29 октября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц после наводнения на Кубани, жертвами которого стали шесть человек, еще более 300 пострадали. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате неблагоприятных погодных условий возбуждено дело о халатности должностных лиц администрации Апшеронского района, бездействие которых привело к человеческим жертвам», — говорится в сообщении.

По данным следователей, чиновники Апшеронского района знали об угрозе чрезвычайной ситуации, однако не предприняли необходимых шагов для того, чтобы защитить местных жителей. В частности, население Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений не оповестили об эвакуации в безопасные районы.

СКР завел дело о халатности на чиновников Кубани, допустивших гибель людей во время наводнения

Как напоминает СК РФ, в результате сильных ливней жилые дома, здания и сооружения в данных населенных пунктах были подтоплены. Жертвами стихии стали трое местных жителей, все они были пожилыми людьми.

В настоящее время расследование продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, а также причастных к нему должностных лиц. Ранее сообщалось, что всего из-за ливней в Краснодарском крае подтопило порядка 30 поселений, стихия разрушила автомобильные и железные дороги.

Автор: Василий Котов
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