Первые фото нового Lamborghini Huracan опубликовали в Сети

Рим, 29 октября. В Сети появились первые фотографии суперкара Lamborghini Huracan 2020 модельного года. Планируется, что к будущему году состоится официальная презентация обновленной модели, которую оснастят двигателем производительностью 620 лошадиных сил.

На снимках видно, что итальянский суперкар получит массивные воздухозаборники, которые перемещены на переднюю панель под решетку радиатора. Кроме того, фары новинки получат агрессивный дизайн, в результате чего очертания станут более угловатыми.

Под капотом автомобиля установят 5,2-литровый мотор мощностью 620 лошадиных сил. В тандеме с двигателем будет работать автоматическая коробка передач на восемь скоростей. Невзирая на то, что двигатель будет мощным, суперкар, по предварительным данным, сможет разгоняться только до 280 километров в час из-за блокиратора.

Кроме того, машина получит особую систему, которая будет очищать выхлопные газы. Отмечается, что в общей сложности будет собрано 63 модели.