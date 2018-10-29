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Россия проинформирует власти Сирии об итогах саммита в Стамбуле — Песков

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Россия проинформирует власти Сирии об итогах саммита в Стамбуле — Песков
Москва, 29 октября. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона проинформирует власти Сирийской Арабской Республики об итогах саммита лидеров РФ, Германии, Франции и Турции в Стамбуле.

«Безусловно, сирийская сторона будет проинформирована», — отметил представитель Кремля, передает РИА Новости.

Россия проинформирует власти Сирии об итогах саммита в Стамбуле — Песков

Напомним, в ходе саммита в Стамбуле лидеры России, Германии, Франции и Турции определили приоритеты совместных действий по урегулированию сирийского кризиса. Стороны обсудили пути выхода из сирийского кризиса, а также реализацию российско-турецкого соглашения по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе.

Автор: Тимур Румянцев
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