Россия проинформирует власти Сирии об итогах саммита в Стамбуле — Песков



Москва, 29 октября. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона проинформирует власти Сирийской Арабской Республики об итогах саммита лидеров РФ, Германии, Франции и Турции в Стамбуле.

«Безусловно, сирийская сторона будет проинформирована», — отметил представитель Кремля, передает РИА Новости.

Напомним, в ходе саммита в Стамбуле лидеры России, Германии, Франции и Турции определили приоритеты совместных действий по урегулированию сирийского кризиса. Стороны обсудили пути выхода из сирийского кризиса, а также реализацию российско-турецкого соглашения по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе.