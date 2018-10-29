Трамп готов применить силу: эксперт оценил намерения Пентагона послать войска против «каравана мигрантов»
Вооруженные силы Соединенных Штатов уже начали перебрасывать бетонные заграждения к южной границе страны — в соответствии с планами по развертыванию подразделений в этом районе для защиты границ США от «каравана мигрантов». Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
По словам главы Пентагона, детали этого процесса, как и количество военных, задействованных в операции, пока уточняются.
«Вас не пропустят. Существует установленный порядок въезда в нашу страну», — заявила в эфире телеканала Fox News в воскресенье министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, обращаясь к мигрантам.
Вопрос миграции
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что проблема миграции из стран третьего мира стала ключевой темой политических дебатов на Западе, как в Европе, так и в США. Партийные расхождения, подчеркнул эксперт, на сегодняшний день в гораздо большей степени относятся к вопросам миграции, цивилизационной идентичности, патриотизма и суверенитета, религии, чем к спорам о том, какая экономическая система является «лучшей».
«По вопросу экономики, собственно, как раз существует определенный консенсус, заключающийся в том, что государство обязано максимально поддерживать незащищенные слои населения, давая им налоговые послабления или обеспечивая материальной и иной помощью.
Здесь, впрочем, также присутствует и «миграционный вопрос». Правые, включая американского президента или европейских национал-популистов, убеждены, что материальная поддержка или, скажем, медицинское обеспечение должны предоставляться только гражданам страны.
Леволиберальные же политики считают, что и мигранты, даже нелегальные, могут в принципе пользоваться практически теми же правами, что и коренные жители страны, потому что «нелегальных людей не бывает» и «все люди равны», — пояснил Станислав Бышок.
Разумеется, признал эксперт, это крайние варианты — и на практике правые и левые нередко смягчают свои взгляды, однако на уровне риторики, особенно предвыборной, такие крайности обостряются.
«Одна из ключевых позиций Дональда Трампа, от которой он не будет отказываться и которая, собственно, обеспечила ему значительную часть электоральной поддержки, — это борьба с нелегальной иммиграцией, прежде всего той, что идет из неблагополучных стран Центральной Америки через границу Мексики с США. Отсюда идея усиления пограничных патрулей и план строительства стены на значительном участке американо-мексиканской границы.
Если «мигрантский караван» действительно дойдет до границы и будет пытаться проникнуть на территорию США нелегально, то он будет остановлен, в том числе, если потребуется, с использованием силы», — считает Станислав Бышок.
По мнению эксперта, такая антимигрантская операция удостоится овации со стороны сторонников Трампа и, шире, сторонников неприкосновенности американских границ. Однако противники, разумеется, в очередной раз обвинят президента в расизме, шовинизме, милитаризме и прочих страшных вещах.
«В итоге все останутся при своих. Правые будут довольны, что смогли защитить границы отечества от нежелательных элементов из третьего мира, левые либералы будут довольны своей «моральной победой», ведь они смогли продемонстрировать свой гуманизм. Определенно, не все понимают, что универсальное право человека на жизнь вовсе не ведет за собой право жить в любой стране, в которой пожелаешь.
Но в любом случае — Трамп готов применить силу», — заключил политолог.