Трамп готов применить силу: эксперт оценил намерения Пентагона послать войска против «каравана мигрантов»

Вооруженные силы Соединенных Штатов уже начали перебрасывать бетонные заграждения к южной границе страны — в соответствии с планами по развертыванию подразделений в этом районе для защиты границ США от «каравана мигрантов». Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам главы Пентагона, детали этого процесса, как и количество военных, задействованных в операции, пока уточняются.

«Вас не пропустят. Существует установленный порядок въезда в нашу страну», — заявила в эфире телеканала Fox News в воскресенье министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, обращаясь к мигрантам.

Вопрос миграции

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что проблема миграции из стран третьего мира стала ключевой темой политических дебатов на Западе, как в Европе, так и в США. Партийные расхождения, подчеркнул эксперт, на сегодняшний день в гораздо большей степени относятся к вопросам миграции, цивилизационной идентичности, патриотизма и суверенитета, религии, чем к спорам о том, какая экономическая система является «лучшей».

«По вопросу экономики, собственно, как раз существует определенный консенсус, заключающийся в том, что государство обязано максимально поддерживать незащищенные слои населения, давая им налоговые послабления или обеспечивая материальной и иной помощью. Здесь, впрочем, также присутствует и «миграционный вопрос». Правые, включая американского президента или европейских национал-популистов, убеждены, что материальная поддержка или, скажем, медицинское обеспечение должны предоставляться только гражданам страны.

Леволиберальные же политики считают, что и мигранты, даже нелегальные, могут в принципе пользоваться практически теми же правами, что и коренные жители страны, потому что «нелегальных людей не бывает» и «все люди равны», — пояснил Станислав Бышок.

Разумеется, признал эксперт, это крайние варианты — и на практике правые и левые нередко смягчают свои взгляды, однако на уровне риторики, особенно предвыборной, такие крайности обостряются.

«Одна из ключевых позиций Дональда Трампа, от которой он не будет отказываться и которая, собственно, обеспечила ему значительную часть электоральной поддержки, — это борьба с нелегальной иммиграцией, прежде всего той, что идет из неблагополучных стран Центральной Америки через границу Мексики с США. Отсюда идея усиления пограничных патрулей и план строительства стены на значительном участке американо-мексиканской границы.

Если «мигрантский караван» действительно дойдет до границы и будет пытаться проникнуть на территорию США нелегально, то он будет остановлен, в том числе, если потребуется, с использованием силы», — считает Станислав Бышок.

По мнению эксперта, такая антимигрантская операция удостоится овации со стороны сторонников Трампа и, шире, сторонников неприкосновенности американских границ. Однако противники, разумеется, в очередной раз обвинят президента в расизме, шовинизме, милитаризме и прочих страшных вещах.