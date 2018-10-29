Больше 12 тысяч жителей Кузбасса остались без света из-за ночного урагана

Кемерово, 29 октября. Больше 12 тысяч жителей Кемеровской области остались без света из-за бушевавшего ночью урагана.

В ночь на понедельник, 29 октября, на Кузбасс обрушился ураган: порывы ветра достигали 29 метров в секунду. Жители области остались без света: отключения зафиксировали в Кемеровском, Беловском, Новокузнецком и Яйском районах. Об этом рассказали в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

Как пишет «Газета Кемерова», областной филиал с 02.00 был переведен на особый режим работы. В общей сложности, с последствиями урагана пытаются справиться 166 человек, расформированных в 77 бригад.