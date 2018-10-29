«А Россия не нуждается»: политолог объяснил заявление Трампа о просящей России
Москва,29 октября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия ждет экономической помощи от США. Российский политолог Константин Блохин объяснил, что значит такое заявление американского президента.
Трамп выступая в штате Иллинойс заявил, что Россия «в восторге от его политики», он «проделал хорошую работу» и теперь Москва якобы жаждет получить помощь от Вашингтона.
«Мы добились такого благосостояния. Я проделал действительно хорошую работу. Россия хочет нашего участия», — заявил американский президент.
По словам политолога, ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, заявление Трампа о «просящей» России является голословным и резонансным, в стиле 90-х годов.
Он подчеркнул, что разговоры о помощи были возможны во времена первого президента России Бориса Ельцина, когда политики рассуждали о необходимости финансовых траншей.
«Мы все помним это время, как мы ждали различных американских траншей. Мы вообще на коленях рассуждали, что американцы начнут нас подпитывать и вбухивать в нас миллиарды долларов. Мы все думали, что будем дружить навеки. Но американцы тогда ограничились несколькими траншами», — напомнил Блохин.
Он подчеркнул, что к настоящему моменту Россия не нуждается в какой-либо экономической помощи. У России есть большие запасы золотовалютных резервов, отметил эксперт.
По словам Блохина, Россия находится на высоких позициях в мировой политике. Эксперт считает, что от США требуется только не мешать России сотрудничать со странами Европы и Азии.
«То есть вот чего бы мы хотели — чтобы нам они не мешали развивать отношения», — считает эксперт.
Блохин подчеркнул, что основная цель политики США в отношении России — сделать ее «страной-изгоем», изолировать от стран Европы и Азии. По его словам у США ничего не получается в этом вопросе.
«Они не мешают, а своими выходками, тем же ДРСМД, теми же санкциями, они лишь сближают Россию с Европой, с Китаем, с Ближним Востоком, с той же Турцией. А Россия не нуждается, я думаю, в особой экономической помощи»,— рассказал Блохин в беседе с «Царьградом».