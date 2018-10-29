СМИ узнали о масштабной утечке личных данных сотрудников Сбербанка

Москва, 29 октября. Личные данные сотрудников Сбербанка попали в Сеть. По данным СМИ, в Интернете появились имена, электронные почты, логины и пароли порядка 420 тысяч сотрудников компании.

Как сообщает «Коммерсантъ», информация была опубликована на портале phreaker.pro, она доступна бесплатно. В опубликованной базе можно посмотреть, в каком подразделении работает сотрудник. Кроме того, в документе содержатся данные о сотрудниках дочерних организаций Сбербанка, включая зарубежные.

Издание уточняет, что размещенная в Сети информация была актуальна на 1 августа 2018 года. О причине масштабной утечки не сообщается. В Сбербанке заверили, что произошедшее не представляет угрозы для клиентов и автоматизированных систем. Как передает «ФедералПресс», в банке больше озабочены тем, как утечка скажется на репутации.