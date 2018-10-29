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Авиакомпания в Индонезии рассказала о техническом состоянии упавшего Boeing-737

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Авиакомпания в Индонезии рассказала о техническом состоянии упавшего Boeing-737

Джакарта, 29 октября. Самолет авиакомпании Lion Air, потерпевший крушение у берегов острова Ява в Индонезии, был признан исправным. Об этом говорится в заявлении авиакомпании Lion Air.

Отмечается, что самолет был выпущен в 2018 году. Он находился в эксплуатации Lion Air с 15 августа этого года. Как пишет РИА Новости, воздушное судно было признано пригодным для эксплуатации.

Напомним, Boeing-737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air летел из Джакарты на остров Суматра. Он пропал с радаров через 10 минут после взлета. Позже стало известно, что самолет потерпел крушение около острова Ява через 13 минут после вылета.

Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно. В Lion Air ранее рассказали, что на борту находились 185 человек. Посольство России в Индонезии отправило запрос властям, чтобы уточнить, были ли граждане РФ среди пассажиров.

Авиакомпания в Индонезии рассказала о техническом состоянии упавшего Boeing-737

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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