В Москве началось прощание с Николаем Караченцовым

Москва, 29 октября. В московском театре «Ленком» проходит прощание с Николаем Караченцовым. Проститься с народным артистом РСФСР пришли не только близкие люди, коллеги и друзья, но и поклонники.

В театре, которому Каранченцов отдал всю свою актерскую жизнь, в последний раз прозвучат аплодисменты в его честь. Вечером 29 октября в память о Караченцове в «Ленкоме» будет сыгран спектакль «Юнона и Авось».

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Николай Караченцов умер 26 октября от остановки сердца за день до своего 74-летия. У актера отказали почки. Год назад у него нашли злокачественную опухоль в легком.

Актер получил актерское образование, окончив МХАТ, и был неразлучен с театром. При этом Каранченцов блистательно играл и в кино, исполнив около 100 ролей. Но последние 13 лет он не выходил на сцену и съемочную площадку. В феврале 2005 года Караченцов попал в тяжелую аварию, в результате которой он получил черепно-мозговую травму. Караченцов был в коме 26 дней. После лечения стало понятно, что с актерской карьерой придется завязать. Несмотря на это, до последнего дня жизни при каждом упоминании о Николае Каранченцове каждый думал о нем, как о легендарном артисте. Единожды после аварии он исполнил маленькую роль в продолжении фильма «Белые росы».