Более 3 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия движения

Севастополь, 29 октября. Число транспортных средств, проехавших по Крымскому мосту через Керченский пролив, превысило 3 млн. Об этом говорится в понедельник в сообщении информационного центра Крымского моста.

«По новой автодороге по Крымскому мосту проехали более 3,033 млн транспортных средств в обе стороны с момента открытия движения 16 мая 2018 года», — следует из сообщения.

Отмечается, что средняя интенсивность в сутки с начала этого месяца составляет свыше 9,34 тыс. автомобилей.

В информационном центре добавили, что практически 18% трафика на сегодняшний день — фуры. С момента открытия движения для таких транспортных средств 1 октября по Крымскому мосту проехали около 24 тыс. грузовиков.

Напомним, автодорожную часть Крымского моста официально открыли 15 мая текущего года с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, движение большегрузов — с 1 октября.

На следующий день после открытия, 16 мая, по мосту началось движение транспорта. Строительство железнодорожного полотна через пролив продолжается, открытие намечено на 2019 год.