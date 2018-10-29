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Глава МИД Южной Кореи и спецпредставитель США обсудили ядерную проблему КНДР

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Глава МИД Южной Кореи и спецпредставитель США обсудили ядерную проблему КНДР

Сеул, 29 октября. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва и специальный представитель США по северокорейским вопросам Стивен Биган провели переговоры в Сеуле. Как говорится в сообщении южнокорейского внешнеполитического ведомства, на встрече были рассмотрены проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.

Встреча проходила в закрытом режиме. МИД информирует, что Кан Гён Хва и Стивен Биган обменялись мнениями о совместных действиях Сеула и Вашингтона в продвижении денуклеаризации КНДР и проектов межкорейского сотрудничества.

Кроме того, стороны проанализировали последние внешнеполитические шаги Пхеньяна, а также затронули темы подготовки рабочих контактов и переговоров на высоком уровне между представителями КНДР и США.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп пообещал показать переписку с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Автор: Тимур Румянцев
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