У Киева нет будущего: в Совфеде напомнили об уроках истории депутату Рады, вызвавшему полицию из-за галстуков

Депутат Верховной рады Владимир Арьев, представляющий в украинском парламенте партию «Блок Петра Порошенко», рассказал, что посетил в Киеве «Дискотеку 80-х» и вызвал туда полицию из-за граждан, которые пришли в пионерских галстуках и пилотках.

«Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой... Заявление в полицию написал. Больше их не видел. Полконцерта испорчено, но мы не жалеем», — заявил депутат Рады.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава «Русской общины Крыма» Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Арьева. По мнению российского парламентария, заявления народного депутата говорят о том, что действующий киевский режим «очень нездоров».

«Данные высказывания наглядно демонстрируют, что украинское общество, украинская власть очень нездорова. Фактически действующие элиты отвергают советское прошлое — и не только советское. Они стараются отказаться от всего российского. Правда, не отказываясь при этом от той территории, которую приобрели благодаря воссоединению Украины с Россией в 1654 году», — напоминает сенатор от Республики Крым.

По мнению отечественного политика, Арьев является представителем больного украинского сообщества. Цеков напомнил о том, что многие украинцы были плотно встроены в систему власти во времена СССР и выразил уверенность, что у нынешнего Киева «нет будущего». Сенатор напомнил украинскому парламентарию об уроках истории.

«Вся Новороссия, весь Донбасс фактически были переданы Украине после создания Советского Союза. Западная Украина объединилась с Восточной Украиной благодаря Советскому Союзу. Украинские элиты, Киев, должны бы с уважением относиться к прошлому. Они же занимают противоположную позицию. Это свидетельствует о том, что нынешнее украинское руководство неадекватно. У них нет будущего», — резюмировал Сергей Цеков.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец рассказала о том, как на Украине «революция родила монстра». При этом под «монстром» она подразумевала украинских олигархов, которые, использовав тяжелейший политический кризис в стране, сумели за считанные годы многократно увеличить свое состояние.