Ученые считают невозможным переход всех людей на здоровое питание

Оттава, 29 октября. Научные сотрудники из Гуэлфского университета выяснили, что на Земле выращивается крайне мало фруктов и овощей для того, чтобы обеспечить здоровое питание для всех людей. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Как отмечали диетологи, здоровый рацион питания каждого человека должен наполовину состоять из фруктов и овощей, на 25% процентов — из цельных зерен, еще столько же должны составлять молоко, жиры и белки, пишет News.ru.

Канадские исследователи установили, что в мире производится 12 порций зерна на человека вместо необходимых восьми. Также в мире производят в три раза меньше порций овощей и фруктов.

Сообщается, что производители в случае необходимости могут изменить эти цифры, однако одновременно с этим рост производства овощей и фруктов приведет к уменьшению требуемой площади сельскохозяйственных территорий, передает «МИР 24».

Ранее эксперты заявили об уничтожении всего живого на Земле в 2061 году.