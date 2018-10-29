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Памятник Максиму Горькому появился в Италии

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Памятник Максиму Горькому появился в Италии

Москва, 29 октября. Памятник русскому писателю Максиму Горькому появился в Италии. Торжественное открытие монумента состоялось в субботу в Сорренто, сообщается на официальной странице городской администрации в Twitter.

«Максим Горький вернулся в свой «дом» в Италии — Сорренто», — говорится в сообщении.

Как уточняет «Газета.ру», Горький жил в Сорренто с 1924 по 1933 годы на вилле «Сорито». Памятник представляет собой бюст писателя. Автором монумента стал российский скульптор Александр Рукавишников. Открытие памятника приурочено к 150-летию со дня рождения Горького.

Автор: Василий Котов
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