Памятник Максиму Горькому появился в Италии

Москва, 29 октября. Памятник русскому писателю Максиму Горькому появился в Италии. Торжественное открытие монумента состоялось в субботу в Сорренто, сообщается на официальной странице городской администрации в Twitter.

«Максим Горький вернулся в свой «дом» в Италии — Сорренто», — говорится в сообщении.

Maksim Gor’kij è tornato nella sua "casa" in Italia: Sorrento. Il monumento dedicato al grande scrittore russo che soggiornò per nove anni, dal 1924 al 1933, nella villa “Il Sorito” del Capo di Sorrento, è stato inaugurato questa mattina https://t.co/yPELtSqA02 pic.twitter.com/yFlu6WrV7T — Comune di Sorrento (@comunesorrento) October 27, 2018

Как уточняет «Газета.ру», Горький жил в Сорренто с 1924 по 1933 годы на вилле «Сорито». Памятник представляет собой бюст писателя. Автором монумента стал российский скульптор Александр Рукавишников. Открытие памятника приурочено к 150-летию со дня рождения Горького.