В Сети появилось видео с места крушения Boeing 737 в Индонезии
Джакарта, 29 октября. В Сети появилось видео с места крушения пассажирского Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air. Ролик с места катастрофы около острова Ява опубликовал в Twitter представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.
На кадрах запечатлены поисковые работы. Ранее сообщалось, что пропавший с радаров после вылета из аэропорта Джакарты самолет нашли в районе западного побережья острова Ява.
Он разбился через 13 минут после взлета. На борту, по данным авиакомпании, находились 185 человек. Судьба их на данный момент неизвестна.
Ранее российское посольство в Индонезии направило запрос в Джакарту, чтобы уточнить, не было ли граждан РФ на борту рухнувшего в море лайнера.
Напомним, Lion Air – один из самых бюджетных авиаперевозчиков Индонезии, он выполняет рейсы из 126 аэропортов.
Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018