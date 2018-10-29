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В Сети появилось видео с места крушения Boeing 737 в Индонезии

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В Сети появилось видео с места крушения Boeing 737 в Индонезии

Джакарта, 29 октября. В Сети появилось видео с места крушения пассажирского Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air. Ролик с места катастрофы около острова Ява опубликовал в Twitter представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

На кадрах запечатлены поисковые работы. Ранее сообщалось, что пропавший с радаров после вылета из аэропорта Джакарты самолет нашли в районе западного побережья острова Ява.

Он разбился через 13 минут после взлета. На борту, по данным авиакомпании, находились 185 человек. Судьба их на данный момент неизвестна.

Ранее российское посольство в Индонезии направило запрос в Джакарту, чтобы уточнить, не было ли граждан РФ на борту рухнувшего в море лайнера.

Напомним, Lion Air – один из самых бюджетных авиаперевозчиков Индонезии, он выполняет рейсы из 126 аэропортов.

 

Автор: Алия Садыкова
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