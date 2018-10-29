Военные РФ отразили атаку «террористов» на Дальнем Востоке

Владивосток, 29 октября. В соединениях и воинских частях Восточного военного округа в ЕАО, Сахалинской, Амурской областях, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, в республике Бурятия прошли комплексные тренировки подразделений антитеррора, участие в которых приняли более 2,5 тысячи военнослужащих. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы ВВО.

Согласно приведенным данным, во время практической части военные отработали действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов, задачи оперативного вывода техники, в частности специальных автомобилей на базе УАЗ, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун», бронетранспортеров БТР-82А.

Попытки проникновения «террористов» на военные объекты были отражены личным составом групп блокирования и усиления.

Напомним, накануне сообщалось, что российские и пакистанские военные отработали тактику беспарашютного десантирования в ходе учений «Дружба-2018».