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Беспроводную зарядку добавят в комплект всех версий Xiaomi Mi Mix 3

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Беспроводную зарядку добавят в комплект всех версий Xiaomi Mi Mix 3

Москва, 29 октября. В комплекты всех версий флагманского китайского смартфона Xiaomi Mi Mix 3 добавят беспроводную зарядку, сообщают инсайдеры.

Фотография с содержимым упаковки гаджета была размещена на портале GizmoChina в социальной сети Twitter. На снимке видно, что в комплект устройства включена как обычное зарядное устройство, так и беспроводное, передает «ФедералПресс».

Mi Mix 3 стал вторым смартфоном китайского производителя, который можно заряжать беспроводным способом. Ранее данной функцией оснастили Mi Mix 2S, однако пользователям, желающим воспользоваться данной возможностью, приходилось докупать специальный блок самостоятельно.

Ранее сообщалось, что камера нового Xiaomi Mi Mix 3 заняла третью строчку в рейтинге сайта DxOMark.

Автор: Василий Котов
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