Россия поставит Индии два фрегата

Нью-Дели, 29 октября. Россия и Индия подписали соглашение о поставке индийским ВМС двух фрегатов проекта 11356. Как пишет газета The Economic Times, речь идет о двух военных кораблях, которые будут построены для индийских военных российскими специалистами.

Отмечается, что, по заказу Нью-Дели, на судах установят российско-индийские сверхзвуковые крылатые ракеты «БраМос». Источники также уточнили, что документ о поставке был подписан на прошлой неделе. Сумма контракта оценивается примерно в 950 миллионов долларов.

Газета пишет, что, учитывая односторонние санкции Вашингтона в отношении Москвы, оплата по контракту может быть проведена по схеме «рупия-рубль».

Кроме того, стороны могут подписать позже соглашение о строительстве двух таких фрегатов на индийской судоверфи. Ранее сообщалось, что индийское правительство планирует заключить договор о покупке у Москвы четырех фрегатов проекта 11356.