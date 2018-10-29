Хороший знак» эксперт объяснил, почему немецкие СМИ ополчились на Меркель за фото с Путиным

Журналист Bild подверг критике канцлера Ангелу Меркель за «излишнее» дружелюбие по отношению к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и его турецкому коллеги Реджепу Тайипу Эрдогану во время четырехстороннего саммита в Стамбуле. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В публикации с заголовком «Должна ли Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом?» речь идет о фотографии, на которой федеральный канцлер стоит между российским и турецким лидерами. Так, журналист Джулиан Репке задается вопросом, имеет ли немецкий канцлер право проявлять «столь дружелюбное» отношение к Путину и Эрдогану.

Например, в материале Репке приводит высказывание вице-председателя федерального собрания Гамбурга от партии «Левая» Кансу Оздемир. По словам немецкого политика, ее «тошнит» от того, что Меркель пожимает «кровавую руку» Эрдогана и «выстилает перед ним красную дорожку».

«Фотографии говорят более тысячи слов. Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический компас»,— заявил Bild представитель Свободной демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Михаил Тюрер.

Меркель отошла от своего курса

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Меркель в Bild критикуют за то, что она отошла от своего прошлого курса. Но именно этот курс по поддержке сирийских радикалов, устроивших гражданскую войну, и привел в Германию массы беженцев, которые явно дестабилизировали политическую систему страны, и Меркель в результате потеряла былую поддержку.

«Традиционно либеральные медиа обвиняют в этом Асада, Путина, Эрдогана, но только не себя. Хотя именно для западной аудитории эти СМИ транслировали не только ложь о сирийской оппозиции, но и постановочные материалы, которые могли стать поводом для полномасштабного вторжения НАТО и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. И этого не случилось лишь благодаря твердой позиции России, что уберегло Германию от новой, еще более масштабной волны беженцев», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, встреча в Стамбуле стала очередным шагом к мирному урегулированию сирийского конфликта. Именно это и не устраивает часть западной элиты, и свою позицию они транслируют через многие СМИ, пытаясь повлиять на общественное мнение и курс властей ЕС и США, по-прежнему многое определяющих в развитии ситуации вокруг Сирии.