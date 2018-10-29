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Экономика

Департамент банковского надзора ЦБ РФ возглавил Полонский

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Департамент банковского надзора ЦБ РФ возглавил Полонский

Москва, 29 октября. Новым главой департамента банковского надзора ЦБ РФ стал Александр Полонский, ранее занимавший пост заместителя директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регулятора.

«Приказом председателя Банка России директором департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка Российской Федерации с 29 октября 2018 года назначен Полонский Александр Эдуардович», — говорится в сообщении.

Ранее Банк России сообщил о стабилизации российского финансового рынка за счет восстановления спроса на активы стран с развивающимися рынками.

Автор: Василий Котов
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