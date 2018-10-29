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Труп женщины в галошах и с мусорным ведром нашли на улице в Ленобласти

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Труп женщины в галошах и с мусорным ведром нашли на улице в Ленобласти

Санкт-Петербург, 29 октября. Труп женщины с мусорным ведром обнаружили на улице в Ленинградской области.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшее воскресенье в полицию обратился житель Ленобласти с сообщением о том, что в деревне Суоранда на улице возле калитки обнаружен труп женщины.

По его словам, женщина была одета в черную кожаную куртку и галоши. Возле головы погибшей было мусорной ведро.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

Автор: Алексей Громов
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