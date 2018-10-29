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Эксперт о Туктамышевой: Она пример для всех наших молодых фигуристок

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Эксперт о Туктамышевой: Она пример для всех наших молодых фигуристок

Москва, 29 октября. Российская спортсменка Елизавета Туктамышева одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, другая россиянка — Евгения Медведева — завоевала «бронзу», установив лучший результат в произвольной программе.

Как отметил почетный президент Федерации фигурного катания и заслуженный тренер СССР и России Валентин Писеев, хорошо, что Туктамышева смогла преодолеть все травмы и различные тяжелые психологические нюансы, которые она пережила в течение последних трех лет, пишут «Известия».

«Она пример для всех наших молодых фигуристок, как оставаться конкурентоспособной», — отметил он.

Писеев выразил надежду на то, что спортсменка продолжит радовать поклонников, будет совершенствоваться и составлять конкуренцию ведущим фигуристкам. 

Автор: Алексей Громов
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