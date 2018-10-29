ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР четыре раза за сутки

Луганск, 29 октября. За последние сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике четыре раза. Об этом сообщили в понедельник в Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, огонь велся по позициям Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиново, Желобок и Сокольники. При этом силовики использовали арторудия, минометы и вооружение БМП.

Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года после того, как ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Для урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня. Последнее, «школьное» перемирие вступило в силу 29 августа, однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.