«Ответ на успехи РФ»: политолог объяснил новые испытания странами НАТО лазерного оружия

Москва, 29 октября. НАТО планирует изучить, как погодные условия отражаются на эффективности лазерного оружия. Об этом сообщается в заявке на исследование Научно-технической организации НАТО.

Согласно документу, в будущем некоторые страны, не входящие в Североатлантический альянс, смогут применять комплексы с лазерами высокой точности. В связи с этим специалисты НАТО намерены проверить, как будет работать устройство «при различных сценариях конфликта и в разных географических зонах».

НАТО считает, что уже в ближайшие годы государства альянса с условиями применения высокомощных лазеров коалиционными силами или противником.

Как пишет RT, подобные исследования уже ранее проводились и их результаты общеизвестны. По словам военного эксперта и редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, опыты показали, что такое оружие эффективно только при идеальных погодных условиях. Он объяснил, что поражающие способности падают не только с расстоянием, но и в условиях таких атмосферных явлений, как дождь, снег, туман.

Как считает доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, в Вашингтоне на лазерное оружие возлагают большие надежды. Эксперт объяснил новые испытания странами НАТО лазерного оружия.

«После того как мир узнал о наших успехах в разработке новых видов вооружений, США было необходимо перебросить лазерные установки в Европу, и естественно, что эта переброска демонстрирует желание США нарастить возможности», — подчеркнул он.

Эксперты считают, что новые исследования могут объясняться не столько военными, сколько геополитическими задачами.

«Ответ на успехи РФ», — резюмировал он.

Ранее специалист исследовательского подразделения Североатлантического альянса Диего Руис Палмер заявил о масштабном возрождении российских вооруженных сил на протяжении последнего десятилетия. К такому заключению он пришел в рамках исследования, проведенного оборонным колледжом НАТО. По словам специалиста, со времен окончания «холодной войны» российская армия существенно усилилась.

Эксперт добавил, что Россия является «единственной страной Европы», способной провести внезапные учения и задействовать в ходе учебной подготовки более 60 тысяч военнослужащих. Кроме того, усилению потенциала российских вооруженных сил способствовал опыт участия в сирийском урегулировании.

Напомним, в России создадут самолет с лазерным оружием. Научно-производственное объединение ПАО «Алмаз им. Расплетина» занимается разработкой самолета с лазерным оружием А-60. При этом предварительный этап изысканий уже окончен.

Отмечается также, что планы по созданию нового самолета на базе Ил-76МД могут быть скорректированы министерством обороны России.

О том, что Россия заинтересована в возобновлении советских разработок по созданию самолета с лазерным оружием, стало известно еще шесть лет назад. В 2016 году сообщалось, что новый самолет будет способен подавлять разведывательные средства противника даже в космосе.

Разработкой нового комплекса занимается ПАО ««Алмаз» им. Расплетина», входящее в концерн «Алмаз-Антей».

Осенью прошлого года президент России Владимир Путин посетил концерн «Алмаз-Антей» и заявил, что специалисты, работающие на предприятии, отвечают за спокойное и мирное небо над головой граждан РФ.