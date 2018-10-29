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Первокурсник пытался сжечь крест на храме в Петербурге

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Первокурсник пытался сжечь крест на храме в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 октября. Возле петербургской церкви студент первого курса залез на крест и пытался его сжечь.

По данным Федерального агентства новостей, в воскресенье около 23.00 студент Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики проник на территорию храма, расположенного на улице Нижнекаменская. Там учащийся подошел к кресту, установленному на газоне, забрался на него и стал расшатывать, в результате чего повредил.

Затем молодой человек пытался его сжечь, полиция задержала вандала. В настоящее время сумма материального ущерба устанавливается.

Автор: Алексей Громов
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